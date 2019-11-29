إقالة إيمري من تدريب آرسنال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض المدرب، أوناي إيمري، للإقالة من تدريب فريق آرسنال الإنجليزي بعد 7 مباريات بدون أي فوز، حيث سيتولى فريدي ليونبيرغ المسؤولية كمدرب مؤقت.
ويترك الإسباني إيمري النادي بعد 18 شهرا تولى خلالها المسؤولية، علمًا بأن آرسنال يحتل المركز الثامن في الدوري الممتاز بعد أربعة انتصارات في 13 مباراة.
وقال النادي في بيان "تم اتخاذ القرار لأن الأداء والنتائج ليسا على المستوى المطلوب".
وأوضح البيان أن إدارة النادي لديها ثقة كاملة في قدرة ليونبيرغ على قيادة الفريق إلى الأمام.
وشدد آرسنال على أن عملية البحث عن مدرب جديد للفريق مستمرة، وسيتم الإعلان عن النتيجة عند إتمام الاتفاق.
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