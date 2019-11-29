شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يعلن اعتزامه الاستقالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عزمه تقديم استقالته إلى مجلس النواب ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته. وقال عبد المهدي في بيان اليوم : إن تقديم الاستقالة يأتي تسهيلاً وتسريعاً لانجاز مجلس النواب لخياراته الجديدة باسرع وقت. وأضاف : سارفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ، علماً أن الداني والقاصي يعلم بانني سبق وأن طرحت هذا الخيار علناً وفي مذكرات رسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد.

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