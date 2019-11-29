بالصور.. هكذا يتابع متظاهرو التحرير مباراة منتخبنا الوطني

رياضة 2019-11-29 | 16:09 12,675 مشاهدة تنشر الخليج 365، صوراً لمتابعة متظاهري التحرير وسط بغداد لمباراة منتخبنا الوطني امام نظيره الاماراتي. ويخوض حاليا منتخبنا الوطني مباراة امام نظيره الاماراتي في بطولة كأس الخليج المقامة في العاصمة القطرية الدوحة. Advertisements تصوير: علي جاسم المحرر: غسان حامد

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