محاكمة 14 'داعشياً' أعيدوا من سوريا في كازاخستان

طالبت النيابة الكازاخستانية بإصدار أحكام سجن قاسية بحق 14 كازاخستانياً من عناصر "داعش"، تمت إعادتهم إلى البلاد من سوريا في إطار عملية خاصة. وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية أن الادعاء طالب بسجن المتهمين لفترات تتراوح بين 10 و17 عاما، في إطار محاكمة تستمر في أحد السجون بضواحي العاصمة الكازاخستانية نور سلطان منذ 22 أكتوبر وسط إجراءات أمنية مشددة.



ويواجه المتهمون الـ 14 الذين قاتلوا، حسب رواية التحقيق، في صفوف إحدى العصابات "الداعشية" في سوريا، تهما بالتورط في النشاط الإرهابي والتجنيد والترويج للإرهاب، إضافة إلى جرائم أخرى.

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