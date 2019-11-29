بالفيديو: مناشدات بالابتعاد عن العنف لعدم افشال مطالب المحتجين

مخاوف وترقب شديدان سادا اغلب محافظات البلاد عقب الأحداث الجارية في جنوب العراق والمدن التي شهدت تصعيدا. مواطنون ومثقفون بغداديون اكدو ان استخدام العنف في الاحتجاج خاصة في النجف وذي قار، لن يقود البلاد الى تحقيق الاصلاحات او الامان وانما سينعكس سلبا على المحتجين. الحرق وقطع الطرقات وغلق المؤسسات الحكومية ربما سيفقد التظاهرة الكثير من المكتسبات التي حافظ المحتجون السلميون حتى الان، حيث اكد مراقبون انها تخالف اسس الديمقراطية في التعبير عن الرأي ما سينعكس سلبا على المتظاهرين انفسهم.



ويبقى التصعيد في الاحتجاج هو من يتسيد الموقف في المحافظات المحتجة الى هذه اللحظة مع تكاثر الدعوات لضبط النفس والابتعاد عن العنف والحرق.

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