قائد شرطة ذي قار يقدم استقالته من منصبه

أعلن قائد شرطة محافظة ذي قار محمد زيدان القريشي، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه. وقال مراسل الخليج 365، إن قائد شرطة ذي قار محمد زيدان القريشي (ابو الوليد) قرر الاستقالة من منصبه لاسباب خاصة. وكان محافظ ذي قار عادل الدخيلي، اعلن أمس الخميس، استقالته من منصبه، فيما جدد المطالبة باجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت احداث المحافظة من سقوط عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين.

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