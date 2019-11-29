سائرون تدعو البرلمان لعقد جلسة طارئة غداً للتصويت على استقالة عبد المهدي

دعا تحالف سائرون، اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى عقد جلسة طارئة غداً للتصويت على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

وقال النائب عن سائرون صادق السليطي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد وحضرته الخليج 365، إنه "سبق وان طالبنا باجراء انتخابات مبكرة واستقالة الحكومة حفاظا على دماء الشعب ومع الاسف لم تستطع القوى السياسية المختلفة ان تدرك حقيقة المخاطر التي تحيط بالبلاد مما ادى لسقوط المزيد من الشهداء والجرحى من المتظاهرين السلميين".

وأضاف الطرفي، أن "المرجعية العليا تؤكد الرؤية للتعاطي مع الاحداث، ونؤكد ان المرجعية صمام الامان للشعب ونؤيد ما جاء بخطبتها اليوم"، موضحاً أن "تحالف سائرون طالب رئاسة البرلمان لعقد جلسة يوم غد السبت، لسحب الثقة وبعد اعلان عبد المهدي استقالته نؤكد على رئيس البرلمان عقد جلسة غدا للتصويت على قبول الاستقالة".

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ودعا إلى "تشكيل حكومة وطنية بارادة عراقية خالصة يكون فيها رئيس الحكومة ووزراءها من التكنوقراط النزيهين وان يكونوا من غير المحسوبين على القوى السياسية"، مؤكداً "على اهمية تشكيل الحكومة بعيدا عن التأثيرات الخارجية وان تكون هنالك انتخابات مبكرة بعد تشريع البرلمان لقانون انتخابات ومفوضية مستقلة تلبي مطالب المتظاهرين والشعب العراقي".

وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، 29 تشرين الثاني، 2019، انه سيقدم كتابا رسميا إلى مجلس النواب بطلب استقالته.