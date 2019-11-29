تنشر الخليج 365، مقطع فيديو لاحتفالات عمت ساحة التحرير وسط بغداد، بعد اعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، انه سيقدم طلب استقالته الى البرلمان. وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، انه سيقدم كتابا رسميا إلى مجلس النواب بطلب استقالته.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. متظاهرو التحرير يحتفلون بعد اعلان عبد المهدي عزمه الاستقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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