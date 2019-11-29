خليفة بن طحنون: شهداء الوطن مشاعل نور تضيء سماء الإمارات

قال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، إن شهداء الوطن مشاعل نور تضيء سماء الإمارات، وما قدموه سيظل خالدا عبر الزمن.



وأضاف الشيخ خليفة بن طحنون في كلمة بمناسبة يوم الشهيد "نستذكر في هذا اليوم شهداء الوطن الأبرار الذين سطروا قصص التضحية والتفاني والولاء لتتناقلها الأجيال وتظل ملهمة لكل من يدافع عن العدل والسلام والقيم النبيلة في كل بقاع الأرض".

وأردف "شهداء الوطن هم منارات حق ومشاعل نور تضيء في سماء الإمارات التي لم تتأخر يوما عن نصرة المظلوم وحماية الضعيف والتصدي للعدوان الغاشم مهما كان الثمن حتى يعود الحق إلى نصابه ويرجع الظالم عن ظلمه".

وأكد أن كل شهيد من شهداء الوطن الأبطال قدوة ومثال يحتذى بالصبر والشجاعة والإخلاص والولاء والنبل والصدق، مشيرا إلى أن تضحياتهم وعزيمتهم وعطاءهم ستظل محفورة في ذاكرة الوطن وفي وجدان الأمة.

وتابع "نحن نستذكر عطاء الشهداء وتضحياتهم لا يمكن أن ننسى أمهات الشهداء تلك الكوكبة من نساء الإمارات اللواتي ربين أبناءهن على الإخلاص للوطن وحب الخير والولاء للقيادة ثم ها هن يضربن اليوم أروع الأمثلة في الشجاعة والثبات والإيثار والإيمان".

Advertisements





وأكد الشيخ خليفة بن طحنون أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم حكام الإمارات، حريصة كل الحرص على الاهتمام بأسر الشهداء وذويهم وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح أن مكتب أسر الشهداء ينفذ حرص وتوجيهات القيادة سواء من خلال متابعة متواصلة لحاجات ومتطلبات أسر وأبناء الشهداء أو من خلال المبادرات النوعية والمشاريع المتنوعة التي تهتم بتنمية المهارات الحياتية والعلمية والثقافية والرياضية، وغيرها من المهارات التي يستفيد منها أبناء الشهداء.

وتحيي دولة الإمارات، السبت، يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، تنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وجاء تخصيص هذا اليوم ليكرس فخر واعتزاز دولة الإمارات قيادة وشعبا بتضحيات الشهداء الأبرار من أجل إعلاء راية الوطن وحفظ الاستقرار والسلام في ربوع دول المنطقة وأمن شعوبها، وتأكيد قيم الولاء للوطن.

وتبدأ فعاليات يوم الشهيد في تمام الساعة الـ8 بتنكيس علم الإمارات حتى الساعة الـ11:30 صباحا، ليتم بعد ذلك البدء بدقيقة الدعاء الصامت، تتبعها مراسم رفع علم الإمارات مصحوبا بالسلام الوطني.