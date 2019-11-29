هزاع بن زايد: يوم الشهيد مناسبة تلتفّ حولها قلوب الإماراتيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن يوم الشهيد مناسبة مشهودة تلتفّ حولها قلوب الإماراتيين وضمائرهم.

وأضاف في كلمته بهذه المناسبة "يشكّل يوم الشهيد، هذا اليوم الوطني العظيم، مناسبة مشهودة تلتفّ حولها قلوب الإماراتيين وضمائرهم، حول تلك النخبة المضيئة الملهمة من شباب دولة الإمارات الذين قدّموا أرواحهم الغالية، دفاعاً عن الوطن وذوداً عن حدوده وتجسيداً لرسالته وولاء لقيادته واقتداء لشعبه وترسيخاً لمسيرته المجيدة".

وتابع "كل واحد من شهدائنا الأبرار الذين نوجّه لهم في هذا اليوم أسمى آيات العرفان والامتنان والإجلال، هو بمثابة الأب والابن والشقيق والصديق الذي يفتخر به كل إماراتي وإماراتية، ويتخذ من تضحياته مشعلاً ونبراساً وسبيلاً راسخاً نحو المستقبل، كما يستمدّ من مسيرته الحكمة والعزيمة الصادقة للمساهمة الفعالة في بناء الأسس الحضارية للدولة".

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وأكد الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن كل واحد من أولئك الشهداء الأبطال هو كتاب حافل بالعبر والدروس، وإذ يحدونا جميعاً الفخر في هذا اليوم، وفي كل يوم، أمام جليل أعمالهم وعظيم تضحياتهم، فإننا نتوجه بكل التقدير والتوقير للمدرسة التي تخرجوا فيها وتعلموا في صفوفها أسمى قيم البذل والعطاء، القوات المسلحة الإماراتية التي زرعت وتزرع في الأجيال حبّ الوطن وبذل الغالي والنفيس في سبيل مجده ورفعته.

وتوجه في كلمته بـ"أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير لأسر الشهداء وذويهم الذين ربوا فأحسنوا التربية وزرعوا فامتد زرعهم الطيب إلى كامل تراب الوطن، فالشهداء هم الأركان الوطيدة التي بها تبنى الأوطان ويترسخ البنيان، ومن مثل أولئك الآباء والأمهات نستلهم جميعاً القوة والعزيمة لمواصلة المسيرة وإبقاء الراية عالية خفاقة".