شهيد فلسطيني و5 إصابات برصاص الاحتلال جنوب غزة

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إيمان أحمدالجمعة 2019/11/29 06:46 م بتوقيت أبوظبي
تشييع جنازة أحد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة
استشهد شاب فلسطيني وأصيب 5 بجروح، الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، استشهاد فهد محمد وليد الأسطل (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البطن شرق خانيونس.
وقال مصدر طبي لـ"العين الإخبارية": "إن 5 شبان آخرين أصيبوا أيضا برصاص الاحتلال شرق خانيونس".
وذكرت مصادر محلية أن أكثر من 200 فلسطيني تظاهروا قرب مخيم العودة في خزاعة رغم تأجيل فعالية اليوم في مسيرات العودة.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة: "إن المواطن رائد رفيق أحمد السرساوي (30 عاما) استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري خلال التصعيد على قطاع غزة".
وباستشهاد السرساوي، ترتفع حصيلة العدوان الذي استمر 48 ساعة على قطاع غزة، في حينه، إلى 36 شهيدا بجانب 111 جريحا ومئات الوحدات السكنية المدمرة.
وبدأ التصعيد الإسرائيلي باغتيال القيادي في حركة الجهاد بهاء أبو العطا وزوجته، أعقب ذلك شن عشرات الغارات من الطائرات الإسرائيلية على قطاع غزة، في حين ردت "الجهاد" بإطلاق رشقات صاروخية على تجمعات ومدن إسرائيلية.
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