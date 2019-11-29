الشرطة تطلق النار على مشتبه به طعن المارة عند جسر لندن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر أمني، اليوم الجمعة، إن الشرطة البريطانية أطلقت النار على رجل بعد حادث طعن في منطقة جسر لندن بقلب العاصمة البريطانية.

وأظهرت لقطات فيديو على موقع تويتر بضع سيارات تابعة للشرطة وحافلات على الجسر وحافلة متوقفة تشغل عدة حارات؛ وكان اثنان من الضباط يصوبان بندقيتيهما نحو الرجل الذي يمكن ملاحظة أنه يتحرك ببطء.

وقالت الشرطة في بيان: "تم استدعاء الشرطة لحادث طعن في مكان قريب من جسر لندن... اعتقلت الشرطة رجلا. نعتقد أن عددا من الأشخاص أصيبوا".

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وذكر شهود لوسائل إعلام بريطانية أن الشرطة وصلت بسرعة إلى مكان الحادث بعد سماع دوي أعيرة نارية.

وقال متحدث باسم الشرطة في وقت سابق إنه يعتقد أن شخصا ما أصيب بالرصاص.

وكان جسر لندن مسرحا لهجوم في يونيو/حزيران عام 2017 عندما قاد 3 مسلحين سيارة فان وصدموا مارة ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة المحيطة، مما أسفر عن مقتل ثمانية.