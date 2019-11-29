شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط جرحى بحادثة طعن قرب جسر لندن.. واعتقال شخص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (لندن) أعلنت شرطة لندن اليوم (الجمعة) إصابة عدد من الأشخاص بجروح وتوقيف شخص بعد عملية طعن قرب جسر لندن الشهير وسط العاصمة البريطانية. وأفادت الشرطة بأنها تلقّت بلاغاً بشأن وقوع عملية طعن في المنطقة قرب جسر لندن الساعة 13:58 ت.غ، وأفادت «تم اعتقال رجل. نعتقد أن عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح».



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.