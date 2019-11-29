شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا: سجن «دواعش» خططوا لقطع الرؤوس علناً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (فيكتوريا - أستراليا)

قضت المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم (الجمعة) بالسجن 28 سنة على «داعشيين» اثنين من المناصرين للتنظيم الإرهابي، خططا في 2016 لهجوم إرهابي يوم عيد الميلاد في ملبورن، ثاني أكبر مدينة أسترالية من حيث عدد السكان، وهما أحمد محمد (27 عاما)، وعبدالله الشعراني (29 عاما)، وأكدت أنهما كانا يعتزمان قطع رؤوس الناس وتفجير قنابل في ساحة Federation Square بوسط المدينة.

كما حكمت المحكمة بالسجن 16 سنة على ثالث اسمه حمزة عباس (24 عاماً)، لصلته بالمخطط الإرهابي. وكشفت وسائل إعلام أسترالية أن الثلاثة اشتروا سواطير ومواد لصنع القنابل وحاولوا الحصول على أسلحة، للقيام بما اعتبرته حيثيات الحكم بأنه «اعتداء على القيم الأساسية للمجتمع» طبقا لما نقلته هيئة الإذاعة الأسترالية عن قاضي المحكمة العليا.

وخلال جلسة الاستماع، قال أحمد محمد، وهو الذي جاء من مصر طفلا إلى أستراليا، إنه انضم إلى المخطط لأنه يعتقد أن التنظيم (الداعشي) كان «رائعا»، ثم أخبر المحكمة بأنه يكره التنظيم الآن.

أما قائد المخطط إبراهيم عباس وهو شقيق حمزة، ويقضي عقوبة بالسجن مدتها 24 عاماً، فقد شملت خطته أن يرتدي شقيقه سترة ناسفة لتفجير نفسه في الشارع بعد ذبح أكبر عدد من الضحايا وقطع رؤوسهم على الملأ وعلى مرأى من كاميرات المحطات التلفزيونية لبث المزيد من الرعب.