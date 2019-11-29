شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يعلن عزمه تقديم استقالته للبرلمان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (بغداد)
أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اليوم (الجمعة) عزمه تقديم طلب «استقالته» إلى مجلس النواب.
ونقل بيان رسمي عن رئيس الوزراء قوله «سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته».
وعلى الفور، هتف متظاهرون في ساحة التحرير بوسط بغداد، معبرين عن فرحهم بهذه الخطوة التي تأتي في إطار مطالبهم بـ«إسقاط الحكومة» وتغيير القادة السياسيين.
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