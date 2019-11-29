قطع طريق في سعدنايل احتجاجاً على اضراب محطات الوقود

اقدم اهالي سعدنايل على قطع الطريق عبر السيارات والاتربة في منتصف الطريق وذلك رفضاً لإضراب محطات الوقود، بالاضافة الى نفاد مادة المازوت.
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