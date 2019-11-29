قطع طريق طرابلس- بيروت بالسيارات احتجاجاً على اضراب محطات الوقود

اقدم عدد من الشبان على قطع الطريق الدولي الذي يربط بين ​طرابلس​ ب​بيروت​ عبر توقيف السيارات في منتصف الطريق وذلك رفضاً ل​إضراب​ ​محطات الوقود​.

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