أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" إلى أن الاجتماع المالي الذي دعا إليه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ يحصل بصورة دورية، لافتة إلى أنه سيتم خلال الإجتماع بحث مشكلة مالية ​الدولة​ وهو اجتماع تنسيقي بين الوزارات و​المصارف​، مبينة أنه سيتم خلال الاجتماع متابعة القرارات التي اتخذت في الاجتماع والثغرات التي ظهرت.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الإجتماع المالي في بعبدا يحصل بصورة دورية وهو اجتماع تنسيقي بين الوزارات والمصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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