أدرعي: طائرة مسيرة تسللت من الأراضي اللبنانية إلى المجال الجوي الإسرائيلي وثم عادت إلى لبنان

أعلن المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، أنّه "تمّ رصد طائرة مسيّرة تسلّلت من الأراضي ال​لبنان​ية إلى المجال الجوي الإسرائيلي، وثمّ عادت إلى لبنان".

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