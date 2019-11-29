مصادر بعبدا للـLBCI: الاجتماع المالي مهم جدا وهناك حلول منتظرة منه

ركّزت مصادر في ​بعبدا​ لقناة الـ"LBCI"، على أنّ "الاجتماع المالي في بعبدا مهم جدًّا لجهة التأكيد أنّ الشرعيّة الدستوريّة مستمرّة، ولسنا غائبين عن السمع، بل نحن حاضرون وفاعلون في الموضوع المصرفي والمالي".

ولفتت إلى أنّ "حلولًا مُنتظرة من الاجتماع المالي، لا سيما وأنّه سيتطرّق إلى المعاناة وإلى الحلول العمليّة الّتي من شأنها التخفيف من هذه المعاناة، بعد أن نفهم من أصحاب الشأن الأسباب الحقيقيّة لما أسموه التدابير الذاتيّة المتّخذة من قِبل ​المصارف​ بإيعاز من "​مصرف لبنان​" أو بتنسيق معه أو غضّ الطرف منه".

وأوضحت المصادر "أنّنا سنبادر إلى اقتراح بعض الحلول الّتي وردتنا وسنتداول بها، من أجل معرفة إمكان تطبيقها، ولذلك فحضور حاكم "مصرف لبنان" مهم، علمًا أنّ المراجعات القضائيّة تتصاعد، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لا يمكن أن يقف موقف المتفرّج".