ابو شقرا: سنستمر بالاضراب والحل هو عند الدولة فقط

أكد ممثل موزّعي ​المحروقات​ فادي ابو شقرا، "استمرار المحطات بالاضراب العام، الى حين ايجاد حل واضح من قبل الدولة لأزمة ​الدولار​"، لافتاً الى ان " المخرج الحالي للأزمة هو عند الدولة فقط لا غير".

وفي حديث تلفزيوني اوضح ابو شقرا ان"التواصل لم ينقطع مع الدولة ولكن لا حلول فعلية حتى ​الساعة​"، مشدداً على "ضرورة تحمل ​وزارة الطاقة​ المسؤولية الكاملة، بالاضافة الى ضرورة الخصم من ضريبة الدولة لكي تستطيع المحطات ان تستمر".

ونفى "وجود اي رابط ما بين الاضراب واعلان وزيرة الطاقة والمياه في ​حكومة​ تصريف الاعمال ندى البستاني فتح مناقصة استيراد ​البنزين​ من قبل ​الدولة اللبنانية​".