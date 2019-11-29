ابو شقرا: سنستمر بالاضراب والحل هو عند الدولة فقط

أكد ممثل موزّعي المحروقات فادي ابو شقرا، "استمرار المحطات بالاضراب العام، الى حين ايجاد حل واضح من قبل الدولة لأزمة الدولار"، لافتاً الى ان " المخرج الحالي للأزمة هو عند الدولة فقط لا غير".
وفي حديث تلفزيوني اوضح ابو شقرا ان"التواصل لم ينقطع مع الدولة ولكن لا حلول فعلية حتى الساعة"، مشدداً على "ضرورة تحمل وزارة الطاقة المسؤولية الكاملة، بالاضافة الى ضرورة الخصم من ضريبة الدولة لكي تستطيع المحطات ان تستمر".
ونفى "وجود اي رابط ما بين الاضراب واعلان وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ندى البستاني فتح مناقصة استيراد البنزين من قبل الدولة اللبنانية".
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