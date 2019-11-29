قائد الكتيبة الهندية زار رئيس بلدية كفرحمام

استقبل رئيس بلدية كفرحمام، قائد الكتيبة الهندية العاملة ضمن اليونيفيل الكولونيل ناريان سينغ باهاتي على رأس وفد من ضباط الكتيبة بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي وكانت مناسبة للتباحث ببرنامج الكتيبة الهندية وتقديماتها الإنمائية والخدمات للسكان المحليين.
وأبدى باهاتي استعداد الكتيبة على مساعدة المزارعين في زراعة القمح والحبوب الأخرى.
بدوره ثمن حمود "الجهود التي تبذلها الكتبة الهندية لدعم أبناء بلدته والعرقوب في شتى المجالات"، مؤكدا "العلاقة المتينة مع اليونيفيل عامة والكتيبة الهندية بشكل خاص".
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