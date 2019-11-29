التحكم المروري: قطع السير عند طريق المرج في البقاع

أفادت غرفة التحكم المروري أن اهالي المرج في ​البقاع​ اقدموا على قطع الطريق بالسواتر الترابية والحجارة، رفضاً ل​إضراب​ ​محطات الوقود​ ونفاد مادة ​المازوت​"، بالاضافة الى "سوء الحالة المعيشية.

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