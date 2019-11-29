بري التقى قائد الجيش وعرض الاوضاع العامة مع وفد تجمع العلماء المسلمين

التقى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​ قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ بحضور مدير المخابرات العميد ​انطوان منصور​ ومستشار رئيس ​المجلس النيابي​ احمد بعلبكي.

كما عرض بري الاوضاع العامة وآخر التطورات خلال استقباله وفد ​تجمع العلماء المسلمين​.

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