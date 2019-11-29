النشرة: سائقو السيارات العمومية في صيدا يقطعون دوار مرجان بسياراتهم

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا ان بعض ​سائقي السيارات العمومية​ في صيدا يقطعون دوار مرجان بسياراتهم احتجاجاً على ​إضراب​ ​محطات المحروقات​ وذلك نحت شعار "طفي سيارتك وصف بنص الشارع".

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