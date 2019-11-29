ذكر مراسل "النشرة" في صيدا، أنّ "تحت عنوان: "طفّي سيارتك بالشارع"، بادر المحتجون في صيدا إلى إقفال عدد كبير من طرقات المدينة لبعض الوقت، احتجاجًا على السرقة و​الفساد​ والاستغلال، وعلى إقفال محطات ​الوقود​ واستنكارًا لعدم قدرتهم على التزوّد بالوقود".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: محتجون بصيدا أقفلوا عددا من طرقات المدينة احتجاجا على إقفال محطات الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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