قائد الكتيبة الكورية باليونيفيل زار ثانوية ستارز كولدج في العباسية

زار قائد الكتيبة الكورية العاملة في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب الكولونيل سوك مو كو يرافقه عدد من ضباط الكتيبة ، ثانوية ستارز كولدج في العباسية في زيارة وداعية اطلع خلالها على أعمال المدرسة.
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