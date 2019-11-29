قائد الكتيبة الكورية باليونيفيل زار ثانوية ستارز كولدج في العباسية

زار قائد ​الكتيبة الكورية​ العاملة في قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في ​الجنوب​ الكولونيل سوك مو كو يرافقه عدد من ضباط الكتيبة ، ثانوية ستارز كولدج في ​العباسية​ في زيارة وداعية اطلع خلالها على أعمال المدرسة.

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