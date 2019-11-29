LBC: سيارة تدهس شاباً في طرابلس حاول قطع الطريق

اكدت قناة LBCI ان "اقدمت ​سيارة​ على "دهس شاب كان يحاول قطع الطريق عند الميناء في ​طرابلس​ رفضاً ل​إضراب​ ​محطات الوقود​ والحالة المعيشية الصعبة".

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