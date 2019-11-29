محتجون على انقطاع البنزين قطعوا الطريق في فردان بسياراتهم

أقدم عدد من ​المحتجين​ على انقطاع ​البنزين​ وتوقف المحطات عن تزويد سياراتهم ب​الوقود​، على قطع جزئي للطريق بسياراتهم، عند تقاطع دار ​الطائفة الدرزية​ - ​فردان​، ما ادى الى ​زحمة سير​ خانقة.

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