محتجون على انقطاع البنزين قطعوا الطريق في فردان بسياراتهم

أقدم عدد من المحتجين على انقطاع البنزين وتوقف المحطات عن تزويد سياراتهم بالوقود، على قطع جزئي للطريق بسياراتهم، عند تقاطع دار الطائفة الدرزية - فردان، ما ادى الى زحمة سير خانقة.
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