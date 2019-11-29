القضاء الأسترالي قرر سجن 3 متهمين بالتخطيط لشن هجمات في ملبورن عام 2016

أصدرت المحكمة العليا في فيكتوريا ب​أستراليا​، حُكمًا صارمًا على ثلاثة أشخاص متّهمين بالتخطيط لشنّ سلسلة هجمات في مدينة ​ملبورن​ خلال ​عيد الميلاد​ عام 2016 بتكليف من تنظيم "داعش.

وقرّرت سجن المتّهم حمزة عباس لمدّة 22 عامًا، بفترة 16.5 أعوام مستثناة من الإفراج المشروط. أمّا بخصوص المتّهمين الآخرين، أحمد محمد وعبد الله الشعراني المدانَين أيضًا في قضية إحراق مسجد في ملبورن قبل أيام من اعتقالهما، فصدر عليهما حكمان بالسجن لفترة تصل إجمالًا إلى 38 عاما، بفترة 28.5 عام مستثناة من الإفراج المشروط.

وكان قد اعتُقل الرجال الثلاثة، المولودون في أستراليا، قبيل عيد الميلاد في كانون الأول عام 2016.