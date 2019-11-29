برلمان تونس يعلن عن الكتل البرلمانية وتركيبة مكتب المجلس

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي ​راشد الغنوشي​ رسميا عن الكتل البرلمانية والتي يبلغ عددها 8 كتل برلمانية وهي كتلة "حركة النهضة" مؤلفة من 54 عضوا ورئيسها ​نور الدين البحيري​، الكتلة "الديمقراطية" مؤلفة من 41 عضوا ورئيسها غازي الشواشي، كتلة "حزب قلب تونس" مؤلفة من 38 عضوا ورئيسها حاتم المليكي، كتلة "إئتلاف الكرامة" مؤلفة من 21 عضوا وسيف الدين مخلوف رئيسا، كتلة "الحزب الدستوري الحرّ" مؤلفة من 17 عضوا وعبير موسي رئيسا، كتلة "الإصلاح الوطني" مؤلفة من 15 عضوا وحسونة الناصفي رئيسًا، كتلة "تحيا تونس" مؤلفة من 14 عضوا مصطفى بن حمد رئيسًا، وكتلة "المستقبل" مؤلفة من تسعة أعضاء وعدنان إبراهيم رئيسًا".

كما أعلن ​مجلس النواب​ عن تركيبة مكتب المجلس وتوزعت المقاعد على النحو التالي:

- رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ونائبه الأول سميرة الشواشي، ونائبه الثاني طارق الفتيتي

- مساعد الرئيس المكلف بالتشريع: زينب البراهمي (النهضة)

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع ​الحكومة​ ورئاسة الجمهورية: عبد اللطيف العلوي (ائتلاف الكرامة)

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع ​السلطة​ القضائية والهيئات الدستورية: سميرة السايحي (الدستوري الحر)

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية: نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية)

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني: أسامة الصغير (النهضة)

- مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج: زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)

-مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال: نسرين العماري (الإصلاح الوطني)

- مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام: مهدي بن غربية (تحيا تونس)

- مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية: أسامة الخليفي (قلب تونس)

- مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب: سفيان طوبال (قلب تونس).

