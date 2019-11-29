الإليزيه: خارجية فرنسا استدعت السفير التركي اثر إهانات اردوغان بحق ماكرون

أعلنت ​الرئاسة الفرنسية​ (​الإليزيه​)، أنّ "​وزارة الخارجية الفرنسية​ استدعت السفير التركي في ​باريس​، إثر "إهانات" الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ بحقّ الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​".

وكان قد علّق اردوغان، على تصريحات ماكرون الأخيرة الّتي اعتبر فيها أنّ "​حلف شمال الأطلسي​" (الناتو) يعاني من "موت دماغي"، قائلًا: "عليكَ أن تفحص موتك الدماغي أوّلًا".

وركّز مُخاطِبًا ماكرون على أنّ "ها من شأنك الحديث عن إخراج ​تركيا​ من "الناتو" أو إبقائها؟ هل لديك صلاحيّة اتّخاذ هكذا قرارات؟"، مشدّدًا على أنّ "​فرنسا​ تتجاهل حساسيّات تركيا في ​سوريا​، وتحاول في الوقت ذاته أن تجد لنفسها موطئ قدم في هذا البلد".