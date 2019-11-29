الإليزيه: خارجية فرنسا استدعت السفير التركي اثر إهانات اردوغان بحق ماكرون

أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، أنّ "وزارة الخارجية الفرنسية استدعت السفير التركي في باريس، إثر "إهانات" الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بحقّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".
وكان قد علّق اردوغان، على تصريحات ماكرون الأخيرة الّتي اعتبر فيها أنّ "حلف شمال الأطلسي" (الناتو) يعاني من "موت دماغي"، قائلًا: "عليكَ أن تفحص موتك الدماغي أوّلًا".
وركّز مُخاطِبًا ماكرون على أنّ "ها من شأنك الحديث عن إخراج تركيا من "الناتو" أو إبقائها؟ هل لديك صلاحيّة اتّخاذ هكذا قرارات؟"، مشدّدًا على أنّ "فرنسا تتجاهل حساسيّات تركيا في سوريا، وتحاول في الوقت ذاته أن تجد لنفسها موطئ قدم في هذا البلد".
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