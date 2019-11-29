مفتي مصر يحذر ويدعو للتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

دعا مفتي مصر، ​شوقي علام​، ​المجتمع الدولي​ إلى "تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها ​القدس​"، مشدداً على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس ومقدساتها".

وحذر من "استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد ​مدينة القدس​ المحتلة والأراضي الفلسطينية، وتغيير معالمها، وطمس هويتها الحقيقية في إطار محاولاته المستمرة لفرض الأمر الواقع".