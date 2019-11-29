مفتي مصر يحذر ويدعو للتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

دعا مفتي مصر، شوقي علام، المجتمع الدولي إلى "تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس"، مشدداً على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس ومقدساتها".
وحذر من "استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية، وتغيير معالمها، وطمس هويتها الحقيقية في إطار محاولاته المستمرة لفرض الأمر الواقع".
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