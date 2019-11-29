جونسون: سنغادر الاتحاد الأوروبي بحلول 31 كانون الثاني على أبعد تقدير

اعلن رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ خلال حديث تلفزيوني، أن "​بريطانيا​ ستغادر ​الاتحاد الأوروبي​ بحلول 31 كانون الثاني على أبعد تقدير، إذا فاز ​حزب المحافظين​ بأغلبية في ​الانتخابات​ التي تجرى خلال أسبوعين"، مشيراً الى انه "لا يرى أي داع لتمديد الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد إلى نهاية عام 2020".

هذا وتجري بريطانيا انتخابات قبل الموعد بثلاث سنوات بسبب وصول البرلمان إلى طريق مسدود فيما يتعلق ب​بريكست​، إذ أنه غير قادر على الاتفاق على الطريقة الصحيحة للخروج من التكتل وما زال البعض يحثون على التراجع عن القرار.