ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا إلى 49 قتيلا وألفي جريح

أعلن رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، "ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الّذي ضرب البلاد إلى 49، بعد العثور على جثث وانتشالها من تحت الأنقاض، ليل الخميس- الجمعة".
من جهته، أوضح وزير الصحة الألباني، أوغيترا ماناستيرليو، أنّ "عدد الجرحى بلغ ألفي شخص، وذلك بناء على معلومات تمّ تجميعها من المستشفيات والمراكز الصحيّة وخيم الإيواء".
يُذكر أنّ يوم الثلثاء، ضرب زلزال عنيف بقوة 6.4 درجات، شمال غربي ألبانيا. وبيّنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أنّ "مركز الزلزال وقع على بعد 30 كيلومترًا شمال غربي العاصمة تيرانا، وعلى عمق 20 كيلومترًا". وعقب الزلزال، أرسلت تركيا واليونان وإيطاليا وكوسوفو والجبل الأسود ورومانيا وصربيا، طواقم إنقاذ إلى ألبانيا.
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