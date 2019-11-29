ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا إلى 49 قتيلا وألفي جريح

أعلن رئيس وزراء ​ألبانيا​، ​إيدي راما​، "ارتفاع حصيلة قتلى ال​زلزال​ الّذي ضرب البلاد إلى 49، بعد العثور على جثث وانتشالها من تحت الأنقاض، ليل الخميس- الجمعة".

من جهته، أوضح وزير الصحة الألباني، أوغيترا ماناستيرليو، أنّ "عدد الجرحى بلغ ألفي شخص، وذلك بناء على معلومات تمّ تجميعها من المستشفيات والمراكز الصحيّة وخيم الإيواء".

يُذكر أنّ يوم الثلثاء، ضرب زلزال عنيف بقوة 6.4 درجات، شمال غربي ألبانيا. وبيّنت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​، أنّ "مركز الزلزال وقع على بعد 30 كيلومترًا شمال غربي العاصمة تيرانا، وعلى عمق 20 كيلومترًا". وعقب الزلزال، أرسلت ​تركيا​ و​اليونان​ و​إيطاليا​ و​كوسوفو​ والجبل الأسود و​رومانيا​ و​صربيا​، طواقم إنقاذ إلى ألبانيا.