شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نائب تركى معارض يتحدى أردوغان: لنرفع الحصانة ونقف معًا للمحاكمة ونرى من المذنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت منصات تركية معارضة عن انجين أوزكوتش نائب كتلة حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، توجيهه رسالة إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وقال، "لنرفع الحصانة ونقف معًا للمحاكمة ونرى من المذنب".

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وقال النائب التركى المعارضة خلال الفيديو، "هل نتحدث عن الحصانة؟، إذن، إنني على استعداد لإلغاء حصانتي، وفي تلك الحالة أنت أيضًا يا أردوغان تقدم بطلب من أجل إلغاء حصانتك، ودعنا نُحاكم نحن الاثنان في المحاكم العادلة، وأمام القانون التركي ، ولنرى من المذنب ".

وتابع النائب التركى المعارض،"لتشهد أمتنا من الذي يعامل الناس بشكل ظالم وغير قانوني، والذي يحقق المنفعة لنفسه، إننا لا نخاف غير الله، ولنحاسب أمام شعبنا وربنا، وإننا لا نقف وراء أي شيء لا نستطيع تقديم حساب بشأنه، لهذا السبب إنني أنادي من هنا مرة أخرى، فإذا كانت الحصانة هي المشكلة، إذن لنرفع الحصانة عني وعنك، ونحاسب معًا أمام القانون بشكل متساوٍى إنني أتحداك! ".