شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية باعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات بناء على الكثافة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية والإستراتيجية فى القرى والمدن مع ضرورة مراعاة الزيادة السكانية، لوقف النمو العشوائى، والقضاء على العشوائيات فى مهدها.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الأحوزة العمرانية من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام البرلمان، ولجنة الإسكان، على وجه التحديد، وهذا لأنها تعتبر السبب الرئيسى فى زيادة النمو العشوائى، ولابد من إعداد دراسة بشأن كيفية تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية واعتماد الأحوزة والمخططات التفصيلية، فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية.

وطالب عضو اللجنة، التنسيق بين الوزارات المعنية بالأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، الإسكان، الزراعة، والتنمية المحلية، لسرعة اعتماد احوزة جديدة تتماشى مع الزيادة السكانية الحالية، على أن يتم اعتماد المخططات التفصيلية بعد بشكل دورى، وعدم ترك الملف لسنوات طويلة، مما ينتج عنه تراكم المشاكل وزيادة البناء المخالف بشكل عشوائى، يهدد حياة المواطنين ويؤدي لتهالك البنية التحتية فى هذه المناطق.

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