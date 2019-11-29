شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى واصفا تنظيم الحمدين بالجهلاء: بقائكم فى الحكم ليس فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الباحث الحقوقى القطرى المعارض جابر المرى، هجوما عنيفا على النظام القطرى، مشيرا إلى أن تميم بن حمد أمير قطر عليه معرفة أن بقاءه فى سدة الحكم بقطر لا يعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية أو تركيا.

ووصف الباحث الحقوقى القطرى المعارض فى تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، تنظيم الحمدين بالجهلاء، محملا إياهم مسئولية الأزمة التى تشهدها قطر.

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وقال جابر المرى موجها رسالته للنظام القطرى،"بقائكم في سدة الحكم ليس في واشنطن أو أنقرة أو طهران أو تل أبيب يا جهلاء".