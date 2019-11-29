- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى واصفا تنظيم الحمدين بالجهلاء: بقائكم فى الحكم ليس فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الباحث الحقوقى القطرى المعارض جابر المرى، هجوما عنيفا على النظام القطرى، مشيرا إلى أن تميم بن حمد أمير قطر عليه معرفة أن بقاءه فى سدة الحكم بقطر لا يعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية أو تركيا.
ووصف الباحث الحقوقى القطرى المعارض فى تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، تنظيم الحمدين بالجهلاء، محملا إياهم مسئولية الأزمة التى تشهدها قطر.
وقال جابر المرى موجها رسالته للنظام القطرى،"بقائكم في سدة الحكم ليس في واشنطن أو أنقرة أو طهران أو تل أبيب يا جهلاء".
كانت هذه تفاصيل خبر معارض قطرى واصفا تنظيم الحمدين بالجهلاء: بقائكم فى الحكم ليس فى تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.