شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من شراء المنتجات الطبية من مواقع التواصل فى البلاك فرايداى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من تداول المنتجات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال مناسبة "البلاك فرايداى"، لعرض هذه المنتجات عبر شبكات التواصل، بأسعار أقل من المتعارف عليها فى السوق، وذلك بغرض جذب أنظار المواطنين.

وأوضح "أبو الخير"، أن الأدوية والمنتجات والأجهزة الطبية يجب ألا يتم بيعها إلا فى الأماكن المخصصة لها والتأكد من الترخيص من وزارة الصحة بتداولها، مطالبا بتطبيق أحكام قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية، على من يروج أو يتداول الأدوية والمنتجات بدون ترخيص أو ترويج منتجات وأدوية فاسدة أو مغشوشة.

وقال إن عرض المنتجات على مواقع التواصل أو التسويق عبر الانترنت أصبح سمة سائدة خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع التطور التكنولوجي الكبير، وزيادتها، وأصبحت هذه المواقع منصات إعلامية وإعلانية لعرض المنتجات، والتنافس فى الأسعار، مما نتج عنه حالة من التسابق من قبل المواطنين على الشراء أون لاين، خاصة وأن المنتج يأتى إلى المنزل دون الحاجة للنزول إلى الشارع، ولكن تداول المنتجات الطبيعة بمختلف أشكالها يشكل خطورة بسبب غياب الرقابة.

وأشار عضو البرلمان، إلى عدم الرقابة على هذه المنتجات التى قد تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لأنها غير مطابقة للمواصفات، وبالتالى تصبح غير صالحة، أو قد تكون منتهية الصلاحية، أو منتجات مغشوشة، أو مصنعة فى مصانع تحت بير السلم، ولمواجهة هذه الظاهرة يجب أن يكون هناك وعى من المواطنين لعدم الوقوع فريسة لهذه الشركات تحت أى إغراء.

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