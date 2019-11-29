شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بالترويج للسياحة العلاجية: نمتلك مواقع متميزة على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال ملف السياحة العلاجية فى ظل الطفرة غير المسبوقة على يشهدها القطاع حاليا، بعدما حقق نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك كافة مقومات السياحة، بما فيها ملف السياحة العلاجية، "حيث يوجد لدينا العديد من المواقع المتميزة حول العالم من الممكن أن تكون مصادر تُدر عوائد ضخمة فى ملف السياحة العلاجية، سواء سيوة، أو العين السخنة، او سفاجا، وغيرها من المواقع المتميزة التى يجب العمل على زيادة الوعى بها خلال الفترة المقبلة".

وأشار طوبيا، إلى أن ملف السياحة بشكل عام يستوجب تدشين حملة إعلامية كبرى، لمخاطبة كافة دول العالم حول أبرز الأماكن التى توجد على مستوى الجمهورية، وأبرز الفوائد، واستغلال بعض الشخصيات العامة والبارزة فى الترويج لهذه الأماكن، وضرورة إعداد نشرات دورية بكافة اللغات لمخاطبة العالم حول أبرز المناطق، لافتا، إلى أن هناك بعض الدول التى لا تمتلك مقومات مثل مصر ولكنها تديرها بشكل جيد يدر لها ملايين الدولارات سنويا، ولهذا لابد من خطة لحسن استغلال المقومات المصرية بشكل جيد.