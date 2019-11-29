بالصور.. محافظ المنوفية يصل مكتبة بالديوان العام

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

وصل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية الجديد، إلى مكتبه بالديوان، وكان في استقباله محمد موسى نائب المحافظ، ومديري الإدارات المختلفة بالمحافظة.

وكان قد أدى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وعدد من المحافظين ونوابهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول من أمس.