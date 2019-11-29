محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، واعتبره في "حالة موت دماغي"، لتتصاعد حدة الخلاف بين الرئيسين قبل أسبوع من قمة حاسمة لحلف شمال الأطلسي تستضيفها لندن.
واقتبس أردوغان توصيف ماكرون نفسه للحلف الأطلسي قائلاً: "عليك قبل أي شيء أن تفحص موتك الدماغي أنت نفسك. هذه التصريحات لا تليق سوى بأمثالك الذين هم في حالة موت دماغي".
وكان ماكرون قد وجه انتقادات حادة للحلف، تمسك بها أمس الخميس عند استقباله الأمين العام للأطلسي ينس ستولتنبرغ، الأمر الذي أثار انتقادات عدد من الدول الأعضاء في الحلف، ومن بينها ألمانيا وتركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان لماكرون: أنت في حالة موت دماغي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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