احتفالات في ساحة التحرير والخلاني عقب إعلان عبدالمهدي الاستقالة

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب ا ):

احتفل المتظاهرون العراقيون في ساحة التحرير وساحة الخلاني وسط بغداد بعد إعلان رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي تقديم الاستقالة إلى البرلمان العراقي.

وهتف المتظاهرون بشعارات، انتصر العراق بسواعدكم وصبركم وعاش العراق وعاشت الثورة وعاش المجاهدون، كما لوح الآلاف من المتظاهرين في ساحتي التحرير والخلاني بأعلام العراق ابتهاجًا بقرار رئيس الحكومة بالاستقالة.

وطاف المتظاهرون في ساحة التظاهر في مسيرات فرح وكرنفالات احتفالية وهم يرددون شعارات "عاشت الناصرية وشهداؤها الأبرار".

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وقال أحمد خليل، 32عامًا، "قرار استقالة عبدالمهدي جاء بضغط جماهيري وأريقت أمامه دماء زكية سيدفع ثمنها رئيس الحكومة أمام القضاء العراقي".

وقال هيثم خالد، 35عامًا، "مطالبنا ثابتة ولن نترك ساحة التحرير إلا بتغيير النظام بالكامل واستقالة عبدالمهدي خطوة أولى ومطالبنا حل البرلمان ومحاكمة رئيس الوزراء على جرائمه الشنيعة تجاة المتظاهرين".

وقال محمد سلام، 26عامًا، "وداعًا عبدالمهدي لقد تركت في ذاكرة العراقيين صورة سيئة لحاكم مستبد قاتل وسيلعنك التاريخ مثلما لعن صدام وستعاقب على جرائمك الدموية".