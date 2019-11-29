مصر.. السجن المشدد لـ 44 متهمًا في أحداث عنف "مسجد الفتح"

قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد لـ44 متهمًا والبراءة لـ4 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“أحداث عنف مسجد الفتح“.

وفي التفاصيل، عاقبت المحكمة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وحكمت على 5 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، و31 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، ووضعهم جميعًا تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وشمل الحكم أيضًا معاقبة 3 مُتهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة 4 متهمين، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية في إعادة محاكمتهم بالقضية.

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ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 اوت عام 2013.

يذكر أن المحكمة كانت قد قضت في وقت سابق، بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين، الذين تقدموا بطعون على الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة النقض والتي قبلت الطعون وقضت بإعادة محاكمتهم.

وفي قضية أخرى، عاقبت جنايات القاهرة اليوم الخميس، 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات في إعادة محاكمتهم في أحداث العنف التي وقعت بمنشأة القناطر، فيما قضت بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات، وعدم جواز نظر الدعوى لستة متهمين.