المالية السودانية تؤكد الإبقاء على دعم السلع الاستراتيجية

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، الإبقاء على دعم السلع الاستراتيجية التي تخدم حياة المواطن الأساسية. وشددت وزارة المالية - في بيان اليوم الجمعة - على استمرار الدعم للسلع الرئيسية كالقمح والمحروقات والأدوية؛ لتخفيف أعباء المعيشة تجاه المواطنين.

وأشارت إلى أن لجان مناقشات الموازنة العامة تعكف حاليًا على إعداد الموازنة بحيث تكون ملبية لتطلعات ورغبات المواطنين، وفق توجهات وأولويات الثورة.

وقال غازي حسين الناطق الرسمي باسم وزارة المالية السودانية، إن لجان الموازنة تمضي في عملها وفق ما خطط لها في الموجهات العامة للعام المالي 2020. للسلع الرئيسية كالقمح والمحروقات والأدوية؛ لتخفيف أعباء المعيشة تجاه المواطنين.وأشارت إلى أن لجان مناقشات الموازنة العامة تعكف حاليًا على إعداد الموازنة بحيث تكون ملبية لتطلعات ورغبات المواطنين، وفق توجهات وأولويات الثورة.وقال غازي حسين الناطق الرسمي باسم وزارة المالية السودانية، إن لجان الموازنة تمضي في عملها وفق ما خطط لها في الموجهات العامة للعام المالي 2020.

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