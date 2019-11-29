مقتل انتحاري وتدمير أنفاق جنوب الموصل

أعلنت قيادة عمليات نينوى العراقية، اليوم الجمعة، مقتل انتحاري وتدمير انفاق جنوب الموصل. وقال مصدر أمني - للوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا" - ان فوج سوات نينوى وبدعم من التحالف الدولي نفذ واجبا مشتركا اسفر عن مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وتدمير عدد من الانفاق.

وأوضح المصدر أن الانتحاري حاول مهاجمة قوات سوات بإطلاق نار أمام النفق قبل أن تتمكن القوة من فتح النار عليه وقتله بالحال. - ان فوج سوات نينوى وبدعم من التحالف الدولي نفذ واجبا مشتركا اسفر عن مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وتدمير عدد من الانفاق.وأوضح المصدر أن الانتحاري حاول مهاجمة قوات سوات بإطلاق نار أمام النفق قبل أن تتمكن القوة من فتح النار عليه وقتله بالحال.

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