مستوطنون يحرقون مركبة ويخطون شعارات عنصرية بضواحي رام الله

أحرق مستوطنون، اليوم الجمعة، مركبة وأعطبوا إطارات مركبات وخطوا شعارات عنصرية في بلدة الطيبة وقرية دير عمار، في محافظة رام الله .

وأفادت مصادر فلسطينية في قرية دير عمار بأن مستوطني مستوطنة "نيريا" المقامة عنوة على أراضي القرية،

خطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل منها "الموت للعرب" و"سننتقم"، وأعطبوا إطارات خمس مركبات تعود ملكيتها لمواطنين من القرية.كما أحرق مستوطنون، مركبة أحد المواطنين، وخطّوا شعارات عنصرية ومعادية للعرب في بلدة الطيبة شمال شرق محافظة رام الله.واستنكر المجلس البلدي وأهالي البلدة، في بيان للمجلس "العمل الجبان الغاشم من قبل المستوطنين".وفي سياق آخر، أفاد شهود عيان، بأن سبعة مستوطنين اقتحموا مقبرة باب الرحمة، الملاصقة للمسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية قبل دخول موعد صلاة الجمعة في الأقصى.