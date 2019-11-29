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استشهاد فلسطيني بقصفٍ للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

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 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، استشهاد مواطن متأثرًا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
 قالت الوزارة، في بيان اليوم،

إن المواطن رائد رفيق السرساوي (33 عامًا ارتقى متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال القصف الإسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة في الثالث عشر من الشهر الجاري.
 كان 36 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب المئات خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، وطال محافظات قطاع غزة كافة.
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