رئيس وزراء السودان: قوانين النظام العام الملغاة كانت أداة استغلال

أشاد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة، في الولايات من مجلسي السيادة والوزراء، عبر قانون صدر في ساعة متأخرة مساء أمس.
قال حمدوك، في تعليق على صدور هذا القانون، إن قوانين
وأضاف، أن "ذوي النفوس الضعيفة كانوا يتخذونها ذريعة للتكسب الشخصي، المادي والمعنوي ويعاقبون من يقاوم بالمصادرات والعقوبات البدنية والأذية النفسية.
وحيا حمدوك نساء وشابات وشباب السودان، الذين قال إنهم "تحمَّلوا فظائع تطبيق هذه القوانين عليهم"، مؤكدًا التزام حكومة الفترة الانتقالية بتعزيز دور الشباب والمرأة، والعمل على تعبيد الطريق بإزالة المعوقات التاريخية، الاجتماعية والقانونية بعد أن حققوا مع فئات الشعب السوداني ثورة عظيمة".
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