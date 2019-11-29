جونسون يدعو ترامب لعدم التدخل في انتخابات بريطانيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى عدم التدخل في الانتخابات البريطانية المرتقبة عندما يزور العاصمة لندن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع المقبل.

وقال جونسون، وهو زعيم حزب المحافظين الذي يتقدم في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات التي ستجري في 12 ديسمبر المقبل، "ما لا نفعله عادة كحلفاء وأصدقاء مقربين هو التدخل في الحملات الانتخابية لبعضنا البعض".

وأضاف، في تصريح لإذاعة "إل.بي.سي"، "أفضل (شيء) يمكن فعله عندما يكون هناك أصدقاء وحلفاء مقربون مثل الولايات المتحدة وبريطانيا هو عدم تدخل أي جانب في انتخابات الجانب الآخر".

لكن ترامب خاض بالفعل في الانتخابات حيث صرح في أكتوبر بأن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين سيكون اختيارا "سيئا جدا" لبريطانيا وبأنه ينبغي على جونسون إبرام اتفاق مع نايجل فاراج زعيم حزب بريكست.

واستغل كوربين إشادة ترامب بجونسون للهجوم على المحافظين في حملته حيث قال إنهم سيبيعون أجزاء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية، التي تديرها الدولة وتحظى بشعبية واسعة، لشركات أميركية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا فازوا في الانتخابات.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، اليوم الجمعة، أن زعماء بارزين في حزب المحافظين يخشون أن يتفوه ترامب خلال زيارته التي تستمر يومين بما قد يؤثر سلبا على حملتهم.

ولم ينأى ترامب بنفسه عن الخوض في السياسة البريطانية خلال زيارات سابقة بما في ذلك انتقاده لسياسة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وخلال مقابلة استمرت ساعة مع محطة "إل.بي.سي" رد خلالها جونسون على أسئلة المستمعين، تعهد بأن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير إذا فاز حزبه بأغلبية فاعلة في البرلمان.